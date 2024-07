thasup è uscito il 26 luglio con sFaCioLaTe miXTaPe

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 28 luglio 2024) Lo aspettavano tutti da anni ma nessuno era davvero pronto a questo viaggio senza ritorno confuori dal 26ovunque “” , composto da 21 brani, e caratterizzato da 0 feat., no rules. “” di yungest Moonstar è fuori Erano anni che tutti lo aspettavano, ma nessuno era davvero pronto a fare adesso questo viaggio senza ritorno, ed è finalmente fuori ovunque “” (https://epic.lnk.to/; Me Next/Epic Records Italy), scritto, composto, mixato e masterizzato da yungest Moonstar, ultimo moniker dell’artista di Fiumicino. 21 brani, 0 feat, no rules.