Righi e Antonioni un oro a ritmo di danza

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono campioni italiani di danze nazionali. Francesco(fanese) e Roberta(pesarese) sono stati incoronati alcuni giorni fa a Rimini, dove si sono svolti i campionati italiani disportiva, come i migliori nella categoria senior 2 (45-54 anni) per i balli da sala (valzer lento, tango e foxtrot). I due campioni italiani si sono anche aggiudicati il secondo posto nel liscio unificato. La coppia, che fa parte della Tridente Fano, associazione che unisce sport,e impegno, è ormai abituata al successo: già lo scorso anno era stata proclamata vice campione italiano e quest’anno aveva conquistato a maggio, a San Benedetto del Tronto, il titolo regionale per la categoria danze nazionali e internazionali.