Più posti per l’asilo nido | Sarà accessibile a tutti

(Di domenica 28 luglio 2024) Un passo avanti per garantirea tutte le bambine ei bambini. Da settembre saranno infatti attivi 20 nuovinegli asilidel Comune, grazie all’allestimento di una nuova sezione presso la scuola materna Rodari, che garantirà 20in più per i bambini di 24-36 mesi, grazie ad una variazione di bilancio che consentirà, a partire già dal prossimo 2 settembre, l’apertura della nuova sezione che andrà a rispondere alle esigenze di quelle famiglie finora rimaste escluse daigià assegnati in graduatoria. "Vogliamo chesiaquelli che fanno domanda e nessuno resti escluso: questa è una nostra priorità. Si tratta di un servizio importante per i genitori nel tentativo sempre più difficile di conciliare vita famigliare e lavoro", spiega il sindaco Matteo Mesini.