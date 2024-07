Musica di fiati con la ’Big Band’ Da Puccini al latino americano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) La banda di Carpinello si veste a festa e indossa i panni della ‘Big Band Orchestra’: una formazione speciale che si esibirà domani sera alle ore 21 alla Rocca di Ravaldino. Pur conservando in certe occasioni e manifestazioni le origini di Corpo Bandistico, ormai da diversi anni per i suoi concerti importanti questa la formazione si presenta, appunto, come ‘Big band orchestra’, proponendo un repertorio che esula dalla tradizione tipicamente bandistica per avvicinarsi, invece, a quello delle grandi orchestre di. Con l’introduzione di strumentili come il basso elettrico, glokenspiel, congas, ritmiche sudamericane, pianoforte, insomma, il corpo bandistico si è trasformato da classica bandale ad un’autentica grande formazione moderna di oltre 30 elementi che propone veri e propri viaggili intorno al mondo.