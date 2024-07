LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia regala spettacolo Esposito e D’Amato sperano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) LA CRONACA DELLA GARA DI SIMONE BILES LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: ITALIA FANTASTICA LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: GRAN BRETAGNA E ROMANIA 15.10 L'Olanda si ferma a 37.099 al corpo libero, ovvero 3.7 punti in meno rispetto alnella specialità. Il Giappone si ferma a 40.432 alle parallele, dunque 2.8 lunghezze in meno delle azzurre. Non sono rivali che spaventano, come infatti pensavamo. 15.06 Il Giappone chiude la rotazione alle parallele con il 13.26 di Mana Okamura e il 13.600 di Haruka Nakamura. 15.05 Delude Naomi Visser al corpo libero: 12.233, niente finale per l'olandese. Manilaresta al quarto posto 15.00 Nulla di eclatante per il Giappone alle parallele: 13.566 di Rina Kishia. Lieke Wevers si ferma a 12.300 al corpo libero. 14.57 Ushioku apre la rotazione alle parallele del Giappone con 12.