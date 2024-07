Kamate risorsa di Inzaghi o cessione in vista? Intanto si mette in mostra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Tra i giovani talenti che stanno brillando durante la preparazione estiva dell’Inter spicca Issiaka, esterno offensivo francese classe 2004 che Simonesta utilizzando con frequenza. Il suo futuro però è in bilico e potrebbe essere ceduto. CRESCITA – Protagonista della scorsa stagione con la Primavera nerazzurra,ha dito il suo valore ad Appiano Gentile, guadagnandosi la fiducia di Simone. L’allenatore dell’Inter lo ha infatti schierato da titolare nelle amichevoli contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas, segnalando una crescita costante del giovane giocatore. Con la Primavera nerazzurra ha totalizzato 116 presenze, segnando 22 gol e fornendo 12 assist. Le sue prestazioni sono state caratterizzate non solo dalla capacità di incidere in zona gol, ma anche da una grande versatilità tattica.