Crosetto ' Onu cambi regole Unifil il tempo è scaduto'

(Di domenica 28 luglio 2024) "Da mesi sto chiedendo ai vertici delle Nazioni Unite di ragionare sui risultati raggiunti dalla missione"in Libano "e sulla necessità diare ledi ingaggio e ridefinire una strategia. Oggi ile siamo di fronte ad una nuova urgenza che non consente di perdere. La comunità internazionale tutta deve applicare la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza. È l'unico modo di prevenire una devastante guerra anche in Libano. La risoluzione prevede una fascia tra la Linea blu ed il Fiume Litani, senza armi se non quelle die delle Forze armate Libanesi. In questi anni così non è stato. Ora non si può più far finta di nulla". Lo afferma il ministro della Difesa Guido, esprimendo preoccupazione "per la sicurezza del personale italiano ed internazionale impegnato nella missione".