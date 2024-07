Schianto mortale in autostrada A2 deceduto automobilista 42enne del Vallo di Diano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di un morto e due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa notte sull’A2 del Mediterraneo. Era da poco passata la mezzanotte quando, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, tre autovetture, una Clio, una Suzuki e una T-Roc, che procedevano inin direzione nord tra i comuni di Eboli e Battipaglia, si sono tamponate. Nell’impatto però, ad avere la peggio è stato il conducente della Suzuki, un giovane di 42 anni, Paolo Metitieri, residente a Polla, neldi. Il ragazzo valdianese, a seguito delloinfatti, è morto sul colpo. Il corpo senza vita delè rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e per estrarlo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli.