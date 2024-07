Ruba litri di gasolio a Seta Finisce nei guai un 54enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella tarda serata di giovedì, i carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato in flagranza di reato un italiano di 54 anni, per il furto aggravato di carburante commesso all’interno di un’autorimessa di pertinenza della società di trasporti "spa". I militari avevano già ricevuto recentemente alcune denunce, da parte di, relative ad ammanchi di carburante –per autotrazione – per complessivi 1.200. Giovedì verso le 22,30, ilè ritornato nel deposito di Vignola e ha posto in atto l’ennesimo furto di. In questa circostanza i carabinieri, che già da tempo stavano sorvegliando la zona, lo hanno fermato mentre si allontanava con sei taniche colme di circa 180di. L’indebita sottrazione è stata dunque impedita e l’interessato è stato tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato.