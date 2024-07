Roma ufficiale | Pagano al Catanzaro in prestito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)27 luglio 2024 - Mentre Florent Ghisolfi prepara il triplice ingaggio di Samuel Dahl, Matias Soulé e Artem Dovbyk, per regalare a Daniele De Rossi una nuova, non va sottovalutato anche l'aspetto relativo alle cessioni in casa capitolina. In questo caso però non parliamo come successo lo scorso anno di cessioni di giovani per finanziare il mercato della prima squadra. Al contrario il lavoro sembra più svolto, rispetto al passato, anche a voler tutelare i preziosi talenti usciti dal centro tecnico di Trigoria. Nella giornata di ieri infatti è arrivata l'ufficialità del passaggio di Riccardodal clubnista alcon la formula delcon diritto di riscatto e controriscatto.