Prevalle | lutto per Jonathan morto a dieci anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Muore aper una violenta crisi asmatica, da cui non si è più ripreso. Tragica fine nei giorni scorsi perYeboah Kwateng, piccolo di casa acon la famiglia. Jonny, come lo chiamavano tutti, è stato ucciso dalla patologia di cui soffriva fin dalla nascita. Il bimbo a quanto si è appreso il 19 luglio aveva avuto un malore notturno. Intuendo la gravità della situazione dettata da una crisi respiratoria che non accennava a migliorare, i genitori avevano immediatamente allertato il 112. Jonny era stato condotto in ambulanza in pronto soccorso, all’ospedale di Gavardo, in condizioni disperate. Era già in arresto cardiaco, e i medici per oltre un’ora e mezza avevano provato forsennatamente a rianimarlo. Non c’è stato nulla da fare.