Parigi 2024 tuffi | Bertocchi e Pellacani ai piedi del podio nei 3 metri sincro oro alla Cina

(Di sabato 27 luglio 2024) Si chiude al quarto posto la finale di Elenae Chiaranella finale didal trampolino 3di. Una gara fatta di alti e bassi e che si riapre nel finale, con il clamoroso errore della coppia australiana Keeney e Smith nell’ultima prova. Dal loro possibile argento si passa a una inattesa eliminazione dcorsa al, a quel punto sarebbero serviti 70.85 punti per il bronzo alle azzurre. Ma nel doppio e mezzo indietro carpiato non si va oltre il 62.10 (293.52 complessivo), complice un’entrata non eccezionale die il terzo posto va alle incredule britanniche Harper e Mew Jensen (302.28).