Marvel Rivals | Nuovi eroi annunciati per la BETA

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 27 luglio 2024) Dopo aver condiviso con voi la Guida Completa a, quest’oggi vogliamo parlarvi deie in arrivo già oggi, tra cui Thor e Jeff the Land Shark.perL’annuncio è avvenuto tramite un Trailer, che potete visionare in questo articolo, ed un post pubblicato su X (ex Twitter). I personaggi che verranno aggiunti nel roster quest’oggi sono Thor, dio del Tuno e Jeff the Land Shark, decisamente un personaggio meno convenzionale ma peculiare con le sue abilità ed quipaggiamenti. Jeff dispone di una personalità bizzara e irresitibile, con un tocco di umorismo e ventata di aria fresca, diversificandosi da tutti gli altri. Thor invece non ha di certo bisogno di presentazioni.