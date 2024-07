LIVE Musetti-Cerundolo 3-2 ATP Umago 2024 in DIRETTA | break per l’azzurro nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Errore di rovescio dopo la battuta. 4-2 Ottimo dritto dopo la seconda di. 40-30 Miracoloso recupero dilungolinea all’incrocio. 40-15 Piazza i piedi dopo il kicked esplode l’inside in vincente. 30-15 Prima vincente di. 15-15 Largo lo sventaglio. 15-0 Colpisce più volte lungolinea da fondoe ottiene il recupero out diin slice. 3-2 Errore di dritto dell’argentino. Un numero die qualche errore diportano al primo! 0-40 FAVOLOSA sbracciata di rovescio lungolinea sulla riga! 0-30 Grande dritto inside in di! 0-15 Doppio fallo (2°). 2-2 A zero! 40-0 Sbaglia l’attacco di rovescio. 30-0 Bellissimo rovescio lungoriga del. 15-0 Prima vincente di. 1-2 Stavolta va a segno con il serve&volley.