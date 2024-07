Le fiamme attaccano il bosco Curiosi a Galceti | parco chiuso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la notte. Fino a questa sera ildisaràal pubblico mentre ieri un’abitazione lungo la Bardena è stata evacuata perché invasa dal fumo. Il provvedimento di chiusura urgente diè stato adottato dalla sindaca Bugetti sia per permettere le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio impegnati nello spegnimento del rogo, sia per tenere lontani eventualidalle zone di intervento che già ieri pomeriggio stavano entrando all’interno del giardino che confina appunto con il poligono di tiro.