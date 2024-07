In America i cattolici voteranno anche pensando ad aborto e immigrazione E sarà un problema

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 luglio 2024) Il National Catholic Reporter, principe dei media liberalni, scrive che i temi centrali della campagna elettorale ricominciata da zero dopo la rinuncia di Joe Biden saranno l’e l’. Cioè gli stessi che da anni lacerano non solo gli schieramenti politici ma i cristiani nelle loro variegate denominazioni e in particolare i. Perché se c’è un gruppo che è diviso al suo interno su questioni così dirimenti è proprio quello cattolico. Da un lato i pro life, dall’altro ià la Pelosi, per semplificare. Sull’, lo stesso: già otto anni fa l’episcopato presentava punti di vista (eufemismo) diversi, chi favorevole alla linea dura di Trump (pochi, pubblicamente) e chi decisamente contrario.