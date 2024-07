F1 su TV8 oggi GP Belgio 2024 | programma qualifiche differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Levalide per il Gran Premio deldi Formula 1 avranno luogo nella giornata di sabato 27 luglio. La sessione deputata a stabilire la griglia di partenza comincerà alle ore 16.00 del nostro Paese. Chissà che non possa partorire qualche sorpresa, poiché Spa-Francorchamps ha di tanto in tanto regalato poleman inaspettati. È peraltro raro vedere il medesimo pilota realizzare la pole position per due anni di fila. Ci riuscirà Charles Leclerc, partito davanti a tutti nel 2023?. Teoricamente la lotta per la casella privilegiata avrà luogo dalle 16.48 del nostro Paese, sempre che non vi siano ritardi dovuti a imprevisti di sorta. Il tracciato è molto difficile e le uscite di pista possono avere conseguenze rovinose.