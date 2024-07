Deadpool & Wolverine ha una scena post credits?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 27 luglio 2024) Come in ogni film Marvel, anche inc’è unaper la quale vale la pena rimanere: inoltre, durante i titoli di coda, c’è una sorpresa dolce e commovente che può emozionare. Che abbiate già visto il film e non abbiate capito il senso del montaggio a metà titoli di coda, o che siate qui per saperne di più, siete nelo giusto: continuate a leggere per scoprire cosa ha preparato il regista Shawn Levy per i fan dei supereroi e attenzione agli spoiler! Durante i titoli di coda del film, parte un montaggio video sulle note di “Good Riddance” dei Green Day, con una serie di clip dietro le quinte di tutti i film degli X-Men, da “The Last Stand” a “Dark Phoenix”. Ci sono anche Ryan Reynolds che parla del suo desiderio di interpretare, Jennifer Garner nei panni di Elektra, e tante risate del cast e della troupe dei vari progetti pre-MCU.