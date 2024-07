Cgia | caro-bollette 2 900 euro l' anno

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 luglio 2024) 12.52 Tra il 2019 e il 2023 ledell' energia elettrica sono salite del 108% e quelle del gas del 72,1%.Lo rileva la. Nel complesso, 2.900l'. Aumentate anche altre voci tariffarie prese in esame come le forniture dell'acqua (+13,2%), i servizi postali (+8,6%), il trasporto urbano (+6,3%),il trasporto ferroviario (+4,5%), i taxi (+3,9%), i rifiuti (+3,5%) e i pedaggi autostradali (+3,3%). Ma gli incrementi sono molto inferiori a quello del costo della vita che in questi 4 anni è stato del 16,3%.