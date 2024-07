Carboni dall’Inter al Marsiglia cifra ‘immediata’ più bassa? I numeri – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Si sta per chiudere il trasferimento dial, che porterà l’attaccante argentino a giocare da De Zerbi. Sul quotidiano Tuttosport in edicola si segnalano le cifre anche del premio di valorizzazione. IN USCITA – Valentinha ancora una decina di giorni di vacanza, dopo la vittoria della Copa América con l’Argentina del suo compagno Lautaro Martinez. Al rientro, salvo ribaltoni, non si presenterà ad Appiano Gentile ma si aggregherà aldi Roberto De Zerbi. È questa la scelta definita, che sta chiudendo la cessione di un giovane talento in modo da fargli fare esperienza. Ma la società non ha certo intenzione di perderlo del tutto, motivo per cui perc’è una formula particolare nel suo passaggio all’OM.