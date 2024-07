Unione Europea multa Meta per abuso di posizione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) È delle scorse ore la decisione presa dalla Commissionedi rilasciare una. La motivazione riguarderebbe il servizio di annunci Marketplace con Facebook, “abusando” della sua, imponendo senza possibilità di rifiuto le sue condizioni. Non è la prima volta che il colosso della comunicazione, tra i più potenti al mondo, che controlla i social più utilizzati (soprattutto in Europa), riceve una sanzione. UE: la sanzione di Bruxelles A dare la notizia Reuters, che lo annuncia sul suo sito online. Nel rivelare questa notizia, indica che la decisione di Bruxelles è attesa “a settembre o ottobre”. E non è finita: secondo fonti dell’agenzia infatti, la sanzione potrebbe superare i 10 miliardi di dollari, pari al 10% del giro di affari globale di una delle aziende più potenti al mondo, nel 2023.