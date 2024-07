Tragedia Muore travolto dalla sua auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancora sangue sull’cisa. Il conducente di un Fiat Panda che viaggiava in direzione della Spezia, ieri poco dopo le 18, nella zona di Lusuolo, nel comune di Mulazzo, tra gli svincoli di Pontremoli e Aulla, ha perso il controllo del mezzo ed ha tamponato un’che lo precedeva. Nello schianto l’uomo è stato sbalzato fuori dell’abitacolo ed è rimastosua stessa vettura riportando traumi gravissimi che non gli hanno lasciato scampo. E’ rimasta ferita, ma per fortuna non in modo grave, la donna che era alla guida dell’tamponata. E’ stata comunque trasportata al pronto soccorso del Noa di Massa. Sul luogo dell’incidente, che ha mandato completamente in tilt il traffico, sono intervenuti oltre i mezzi di soccorso anche le pattuglie della Polizia stradale per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.