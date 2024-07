Sport in tv oggi venerdì 26 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)26, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sull’inizio delle Olimpiadi di Parigi. La cerimonia lungo la Senna sarà tra le attrattive di tutta questa giornata e dalle 19.30 lo spettacolo non mancherà di certo. In altre parole, la rassegna a Cinque Cerchi sta per cominciare e regalare emozioni. In primo piano poi i tornei di tennis di scena questa settimana con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci impegnati rispettivamente a Kitzbuehel (semifinali), Umago (semifinali) e ad Atlanta (quarti di finale). L’obiettivo per tutti sarà la vittoria,è logico. Inoltre prenderà il via il week end di F1 a Spa-Francorchamps (Belgio).