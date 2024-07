Perde il lavoro e decide di cercare oro Poi la scoperta incredibile…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) In cerca di oro in un campo per racimolare qualcosa e sfamare la famiglia, un operaio indiano si è imbattuto in qualcosa di inatteso ma di ancora più prezioso, che gli ha cambiato la vita: un diamante dal valore di circa centomila dollari. È la storia di Raju Gond, 40enne indiano del Madhya Pradesh che grazie a questaora potrà trasformare completamente la sua esistenza. L’uomo, operaio di professione, ha sempre lavorato duramente nei campi o nelle miniere di diamanti del suo stato natale, o come conducente di trattori per proprietari terrieri, riuscendo a malapena a raccogliere non più di 4 dollari al giorno. La sfortuna sembrava perseguitarlo quando, due mesi fa, i monsoni si sono abbattuti sulla regione, spazzando via molte opportunità di. Il colpo di fortuna Quello che pareva un destino avverso si è rivelato una grande opportunità.