Napoli De Canio | Conte…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) A ‘ForzaSempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto anche l’allenatore Gigi De. Di seguito le sue dichiarazioni. “Antonio Conte riesce sempre a farsi seguire dai giocatori che allena. Chi può fare un exploit con lui? Ha fatto subito capire una cosa molto importante: quasi tutti i giocatori acquistati l’anno scorso, Conte non li vuole. A lui non servono, non li ritiene adeguati ad un calcio che deve avere una mentalità vincente”. Il mercato deldello scorso anno “Questo è molto significativo per capire anche il passato, per darsi una spiegazione su quanto accaduto l’anno scorso. Conte non ha bocciato questi ragazzi perché non siano bravi, ma perché servono tante caratteristiche e qualità, se vuoi essere un vincente.