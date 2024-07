Milano traffico in tilt in via Francesco Sforza per un tir in avaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)inin centro nella mattinata di venerdì 26 luglio. Un autoarticolato è stato coinvolto poco prima delle 10 in un incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze: il conducente non è riuscito più a spostare il mezzo pesante in, rimasto fermo all'incrocio tra corso di Porta Romana e via. Le conseguenze La presenza ingombrante del grosso camion in un punto nevralgico per la circolazione cittadina ha creato inevitabili disagi alla circolazione: per mitigarne gli effetti il più possibile, sono intervenuti diversi equipaggi del Radiomobile in macchina e in moto della polizia locale.