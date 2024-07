LIVE Berrettini-Hanfmann ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | a pranzo è caccia alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

L'azzurro non si ferma più! Dopo il titolo a Gstaad, nel mirino c'è la doppietta "ad alta quota", situazione di gioco in cui è terribilmente pericoloso per chiunque. Intanto, non ha ancora perso un parziale nel torneo austriaco battendo Kotov, Tabilo (2) e Moreno de Alboran. In Austria si gioca infatti a oltre 750 metri d'altitudine e ciò favorisce e non poco le sue due armi improprie: servizio e dritto. Nel radar di ormai c'è l'obiettivo di essere testa di serie ai prossimo US Open, tutt'altro che impossibile. Vincendo oggi, il romano si isserebbe provvisoriamente al 46° posto mondiale, con la possibilità di riagguantare la top 40 qualora dovesse vincere il secondo titolo ATP consecutivo.