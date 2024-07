La russofilia della Repubblica Srpska rischia di minare l’adesione della Bosnia all’Ue

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nel mese di luglio ricorre il ventinovesimo anniversario del genocidio di Srebrenica, una cittàErzegovina dove le forze serbo-che del generale Ratko Mladic trucidarono oltre ottomilaci musulmani. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione, nel maggio 2024, che ha proclamato l’11 luglio come Giornata Internazionalememoria del genocidio di Srebrenica e si spera che questo gesto possa contribuire a non far dimenticare quanto avvenuto nel 1995 nella martoriata regione balcanica. In-Erzegovina, invece, il massacro divide le due entità federali statali.