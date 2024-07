Italia aperta 12 Mesi l’Anno | la rivoluzione del turismo di qualità di Santanchè

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilinè pronto per una trasformazione radicale. La Ministra del, Daniela, ha delineato una nuova visione. La Ministramette al centro ladelle esperienze turistiche e una fruizione continua delle bellezzene durante tutto. Con l’estate che vede l’arrivo di oltre 18 milioni di turisti, è tempo di ridefinire le priorità del settore per mantenere e migliorare il prestigio dell’come destinazione di eccellenza. Le parole della ministra delineano una visione chiara e ambiziosa per il futuro delno. Lasulno e sulle strategie future Notizie.com fonte foto ig: @danielaÈ necessaria una sinergia tra istituzioni, imprese e comunità locali per creare un’offerta turistica integrata e di alta