Detenuto 30enne si impicca a Rebibbia De Fazio Uilpa | Carneficina che ha evidenti responsabilità politiche e amministrative

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un altro suicidio in carcere, l’ennesimo. Unsi suicidato nel carcere di. Una strage di cui quasi non si riesce a tenere il conto perché per alcuni i morti da inizio anno sono stati 61, per altri 59. A togliersi la vita, unitaliano, che si èto nella sua cella del reparto G12 della Casa Circondariale di Roma. “Si tratta di unache ha– afferma Gennarino De, Segretario Generale dellaPolizia Penitenziaria – 14.500 detenuti in più rispetto ai posti disponibili, 18mila unità mancanti alla Polizia penitenziaria, carenze nell’assistenza sanitaria e psichiatrica, illegalità diffusa e disorganizzazione imperante non si possono affrontare con le chiacchiere del Governo, cui assistiamo anche in queste ore.