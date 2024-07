Confisca per beni per un valore di 30 mln di euro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Caserta. In un articolo di ieri riguardante laperper undi 30 mln diemesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione) abbiamo erroneamente imputato la cosa all’imprenditore marcianisano Salvatore Bizzarro, che nulla ha a che vedere con la situazione descritta nell’articolo che potete leggere a questo link. Purtroppo i vari giornali sono poco aiutati da Procure e FFOO che inviano comunicati stampa, come quello relativo a questa vicenda e che pubblichiamo in calce a questo articolo, in cui nonostante il soggetto è condannato in via definitiva si omettono le sue generalità. Probabilmente per questa nuova Legge sulla Privacy, che comunque cozza malamente col diritto di stampa, allorquando il soggetto è anche punito in via definitiva.