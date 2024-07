Con Netanyahu incontro costruttivo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 26 luglio 2024) “Con il premier Benjaminè stato un. L’ho detto molte volte: Israele ha il diritto di difendersi, ma come lo fa è importante”. Lo ha comunicato la vicepresidente americana Kamala Harris dopo aver ricevutoalla Casa Bianca. “Resto impegnata a una soluzione a due stati. E’ il momento che la guerra finisca. Non possiamo diventare insensibili alla sofferenza di Gaza, ha aggiunto la Harris esortando gli americani a ricordare che il conflitto nella Striscia non è una situazione da ‘o bianco o nero’. Harris è “pronta” a un dibattito con Donald Trump. A parlarne è la stessa vicepresidente americana, accusando il rivale di “fare marcia indietro” dopo aver messo in dubbio il precedente accordo sui dibattiti.