Come affrontare la gradazione per iniziare a capire un distillato

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nel suo libro “Degustare il whisky” Lew Bryson parla del Muro e lo scrive pure con la emme maiuscola, per indicare la barriera che l’altaimpone tra l’assaggio e il reale apprezzamento di un. Un po’uno schiaffo infatti, quella sensazione di bruciore è un ostacolo fisico (e anche psicologico), che ci distrae da ciò che unha da dire. Perché in quel bicchiere di Scotch il mio amico ci sente cioccolato bianco, pasta di nocciole, salsedine e fumo di erbe bagnate? Non ti sta prendendo in giro, ti sta semplicemente parlando dall’altro lato del Muro. Una volta oltrepassato, il naso e il palato si abituano a percepire una serie di sensazioni olfattive e gustative, che possono dire molto sul metodo di produzione di un, la provenienza e la materia prima impiegata, oltre a svelarne anche gli eventuali difetti.