Aeroporto dell’Elba più voli per Firenze

(Di venerdì 26 luglio 2024) Isola d’Elba, 26 luglio 2024 - Piùpersull’di Pisa e un collegamento con l’Forlanini di Milano Linate durante l’estate. Viene assicurata per i prossimi tre anni la continuità territoriale per gli abitanti dell’Isola d’Elba. Ma andiamo per gradi. Nella seduta di ieri, 25 luglio, si è conclusa la Conferenza dei Servizi convocata dal presidente Eugenio Giani per assicurare, congiuntamente con Ministero dei Trasporti e l’Ente Nazionale Aviazione Civile, i comuni elbani e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, il presidente di Alatoscana Maurizio Serini con l’Ad Massimiliano Dosi, i collegamenti aerei tra l’dell’Isola d’Elba e gli aeroporti di Pisa,e Milano Linate.