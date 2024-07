Acido sulle auto in sosta Vandali fuori controllo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ancorasmi ai danni diinin centro a Guastalla. E stavolta non si tratta di carrozzerie danneggiate tramite l’uso di oggetti appuntiti. In almeno un paio di casi, l’altro ieri, di notte, è stato usato dell’corrosivo, gettato sul cofano e sul tettuccio, con l’aggiunta dei fori ai pneumatici. Ancora una volta è il centro storico di Guastalla a essere stato preso di mira: vittime dellesottoposte al pagamento del parcheggio in zona a traffico limitato da parte dei residenti. Comprensibile la rabbia dei proprietari delle vetture finite nel mirino. Il fenomeno delsmo in centro a Guastalla, oltre che in alcune zone di periferia, come a Pieve, sta diventando molto più frequente che in passato.