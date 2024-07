Voto politico mafioso a Melito assolto Rocco Marrone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFigura anche, ex presidente del consiglio comunale didi Napoli, nell’elenco delle persone assolte dal gup di Napoli Fabio Lombardo al termine del processo, celebrato con il rito abbreviato, suldi scambionel popoloso comune alle porte del capoluogo partenopeo. Insieme conè statoanche l’ex sindaco Luciano Mottola eletto da una coalizione di liste civiche e finito sotto processo a Napoli perinquinato dalla camorra. Assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” per Emilio Rostan, padre dell’ex deputato Michela Rostan, dall’accusa di scambio elettorale. Emilio Rostan, 77 anni è stato condannato, per un episodio di corruzione, a due anni e otto mesi di reclusione.