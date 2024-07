Volley Yoandy Leal infortunato in allenamento | a rischio Italia-Brasile alle Olimpiadi? Allan sotto risonanza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha subito una leggera distorsione alla caviglia destra durante l’di ieri pomeriggio. Lo schiacciatore delsi è fatto male all’Arena Paris Sud ricadendo sul piede di un compagno di squadra durante un’azione di gioco. Il martello è stato medicato in campo come riporta il portale Web Volei e si è poi seduto in panchina, senza bisogno di un supporto. Il fisioterapista ha poi applicato del ghiaccio alla zona interessata e l’ex attaccante di Piacenza non è più tornato in campo. Lo stesso fisioterapista Mathieus Cardoso ha escluso che si possa trattare di qualcosa di serio.dovrà comunqueporsi a tutti gli accertamenti del caso e sarà tenutostretta sorveglianza medica nelle prossime ore.