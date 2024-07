Tragedia a Limbiate emerge un morto dal canale Villoresi Un altro bagno fatale?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ancora unin acqua. Nella mattinata di oggi, giovedì 25 luglio, intorno alle 10, aè scattato l’allarme: alcuni cittadini hanno avvistato un corpo nel, all’altezza di via Giovine Italia, al confine con Paderno Dugnano. Sul posto si sono recati subito i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica ma non c’è stato nulla da fare: dal corso d’acqua è stato estratto il cadavere di un uomo adulto, di cui ancora non sono note le generalità. Vigili del fuoco e forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Considerando il caldo torrido di questi giorni, è possibile che la vittima stesse cercando sollievo dalla canicola con un tuffo in acqua. Una dinamica che nelle ultime settimana ha accomunato tante, troppe, morti.