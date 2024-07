Temptation Island un fidanzato richiede il falò anticipato | Le immagini si commentano da sole

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)di mercoledì 24 luglio. Alex e Vittoria: sempre più vicini ai single Nicole e Simone. Ecco cosa è emerso in diretta, mercoledì 24 luglio Filippo Bisciglia conduce la quinta puntata della nuova edizione del reality show. Alex e Vittoria si ritrovano ad essere sempre più vicini ai single Nicole e Simone. Vittoria dopo aver visionato nuovedel suosi sfoga con le fidanzate del villaggio:”Ha la merd* nel cervello. Cosa centra che io ho i soldi e non posso avere problemi. Questa è solo invidia da parte sua. A me sembra che sta utilizzando tutte le tattiche che ha usato con me, quindi la sta corteggiando. Lui vorrebbe fare la vista da single ma con la fidanzata”.