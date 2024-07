Scamacca che show in allenamento | il gol fa impazzire i tifosi sui social

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nuovo look, rasato, ma stesso Gialuca. Se non anzi addirittura migliore. L’attaccante è tornato con i compagni dell’Atalanta il 20 luglio dopo un’estate amara considerando l’epilogo di Euro 2024 senza gol, ma a Zingonia sembra aver ritrovato la sua verve. E si vede in, dove il numero 90 sembra già essere tra i più in palla e lo si vede dai gol che fa. Uno su tutti postato sui canali ufficiali nerazzurri. Controllo volante, colpo di tacco per scavalcare il portiere, poi sinistro al volo in porta: un gol incredibile che in un attimo è diventato virale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atalanta B.C. (@atalantabc) x