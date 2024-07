Partita l’attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti a Pellezzano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 25 luglio 2024)disuldeiin stretta collaborazione con il Personale della Polizia Municipale die con il personale dellaServizi. Dai controlli effettuati già nella giornata odierna in tutto il territorio Comunale, sono emerse alcune anomalie sia durante le attività diriguardanti le corrette modalità didei, sia sulla corretta conduzione di cani all’interno di ville e strade comunali.Le nostre verifiche non sono finalizzate solo alla redazione di verbali per chi non rispetta le regole, ma servono a sensibilizzare, sempre di più, cittadini e aziende, ad undei