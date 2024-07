Linea Faenza Borgo S Lorenzo Firenze | stop ai treni dall’8 agosto al primo settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Ravenna), 25 luglio 2024 – Per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione lungo lungo laferroviariaSan(via Vaglia)–, idel regionale ditalia saranno cancellati per l’intera tratta da giovedì8 a domenica prima, mentre nella sola trattaSangià a partire da sabato 3. La circolazione ferroviaria traSan(via Pontassieve) sarà invece regolare. Sarà previsto un programma integrativo con corse bus traSanin corrispondenza con iSan(via Pontassieve) e alcuni collegamenti bus tra Vaglia, San Piero a Sieve econ fermata aSane Fiesole Caldine. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.