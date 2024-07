Incredibile | nonnina di 92 anni scavalca cancellata di 2 metri e scappa dall’ospizio Le immagini della fuga

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) La storia ha dell’, ma fa anche riflettere – in generale – sulle condizioni di solitudine e abbandono in cui versano molto anziani costretti nelle case di riposo. La vicenda è diventata virale, sul social media cinese Weibo, grazie al filmato delle telecamere di sicurezza di una casa di cura che si trova nella città di Yantai, nella Provincia dello Shandong, in Cina. Nellesi vede una donna minuta dell’età di 92, incredibilmente agile considerate le sue primavere, che riesce ad arrampicarsi su uno dei cancelli che delimitano la struttura, “doma” le oscillazioni quando è in cima e poi scende con sicurezza dall’altra parte. In tutto, alla straordinariasono occorsi solo 24 secondi per mettere in atto il suo “piano di”, senza che il personale avesse tempo per accorgersene e per intervenire.