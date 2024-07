Fa irruzione con l’auto all’aeroporto militare Comani… 50enne in manette

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un uomo di cinquanta anni, residente a Latina, è stato arrestato per un gesto folle che ha sconvolto la comunità locale. Lunedì pomeriggio, il cinquantenne ha fattocon la sua Smart Fortwo nell’aeroporto“Enrico Comani” di Latina Scalo, abbattendo la sbarra all’ingresso e sfrecciando a tutta velocità per le strade interne della base fino a ribaltarsi con. L’e l’arresto Intorno alle 18:30, l’uomo è piombato all’ingresso dell’aeroporto senza fermarsi, approfittando del fatto che il cancello non era chiuso ma solo la sbarra abbassata. Ha abbattuto la sbarra e, dopo una serie di accelerazioni, la sua auto si è ribaltata. I Carabinieri del comando di polizia, allertati dall’addetto alla vigilanza, sono intervenuti rapidamente bloccandolo mentre si trovava ancora nell’abitacolo.