È il corpo di una donna La terribile scoperta in mare | è la seconda vittima in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mercoledì 24 luglio 2024, una tragicaha scosso il Lido di Venezia: ilsenza vita di unaè stato rinvenuto nelle acque tra San Nicolò e Santa Maria Elisabetta. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 22:30, quando alcuni passanti hanno notato la presenza del cadavere e hanno immediatamente allertato le autorità competenti. Le prime informazioni indicano che la, di età apparente tra i 30 e i 40 anni, non è stata immediatamente identificata. >> Tragedia nella piscina dell’hotel, bimba di 5 anni muore davanti alla mamma e al bagnino Gli agenti della polizia, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non si esclude alcuna ipotesi, e gli inquirenti stanno esaminando attentamente la situazione per determinare se si tratti di un incidente, di un suicidio o di un omicidio.