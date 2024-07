Due poliziotti salvano un cucciolo di prede insidiato da un predatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024)di lepreda unnei pressi dell’Ancona International Airport, il piccolo animale salvato da duedella sezione cinofila. È accaduto martedì pomeriggio. Gli uomini della polizia si trovavano in zona ’Sanzio’ per svolgere un’esercitazione di ricerca con il cane antidroga Imperator. Dunque, mentre stavano effettuando le attività di addestramento, hanno immediatamente constatato come l’attenzione del poliziotto a quattro zampe fosse stata attirata da un rumore sospetto proveniente dalla vegetazione situata a pochi metri di distanza. A quel punto entrambi ihanno notato la figura di un animale allontanarsi. Nella stessa direzione nascosto nel verde unoggetto di preda. Così i duesi sono avvicinati e l’hanno preso in custodia, accorgendosi che si trattava di una lepre. Assicurate le dovute cure.