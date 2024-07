Donna morta in incidente frontale pochi secondi dopo aver pubblicato stato su Facebook

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ci sono lezioni che non credo che noi, come società, dovremmo mai smettere di sostenere. A prescindere da quante volte le si insegnino. Sapete a quali lezioni mi riferisco. Mi riferisco a cose come l’importanza di trattare tutte le persone allo stesso modo, o a quanto sia fondamentale garantire ai nostri figli un’istruzione adeguata. O alle regole da seguire quando si utilizzano macchinari pesanti, come ad esempio la guida di un’automobile. Sono tutte cose che ci hanno insegnato più volte. Ma non fa mai male aggiornarsi. Prendiamo, ad esempio, l’ultimo di questi tre argomenti. Spero che tutti i nostri lettori sappiano quanto possa essere pericoloso guidare un’auto senza la dovuta attenzione. Soprattutto se si pensa a quante storie dell’orrore si sentono oggigiorno.