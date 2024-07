Carlo Taormina indagato a Napoli annuncio querele e denunce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Preper le notizie pubblicate da organi di stampa e da emittenti televisive che mi hanno cucito addosso contatti con testimoni per offrire loro utilità affinché rendessero false dichiarazioni nel processo conclusosi recentemente ad Avellino per la gestione illecita delle aste”. E’ quanto dichiara, all’ANSA ‘l’avvocato, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura dicon l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’avvocato, nell’ambito del processo denominato “Aste Ok”, recentemente conclusosi, ha difeso uno degli imputati, l’ingegnere Gianluca Formisano, e secondo gli inquirenti si sarebbe adoperato per far modificare la versione resa da una indagata.