Caos pronto soccorso ambulanze in coda Le cause della crisi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pisa, 25 luglio 2024 - Circa 40 pazienti ammassati nei corridoi del, "parcheggiati" sulle barelle in attesa anche per 12 ore di un ricovero. E non è neppure una novità così straordinaria. Quanto accaduto lunedì all’ospedale Cisanello di Pisa capita piuttosto ciclicamente ed è il frutto di un iperafflusso di pazienti per un ospedale di area vasta soprattutto in alcuni periodi dell’anno. E quello delle vacanze estive è certamente uno di questi.