Bimba di 5 anni annegata in piscina davanti agli occhi della madre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ieri pomeriggio, presso l’hotel Molino Rosso di Imola, in via Selice, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la città emiliana. Una bambina di appena 5nelladell’hotel sotto gli, che si trovava a pochi metri di distanza e non ha potuto fare nulla per salvarla. La piccola, nata nel 2018, stava giocando in acqua con altri bambini che, come lei, avevano raggiunto la struttura con le famiglie per trovare un po’ di sollievo dall’afa di questi giorni. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la bambina si trovava nella vasca meno profonda quando, forse a causa di un malore, è finita sott’acqua. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Imola, che stanno indagando per fare piena luce sulla dinamica dei fatti.